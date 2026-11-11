“Challenge-Passadiços do Mondego” no domingo

O “Challenge-Passadiços do Mondego” está de regresso no próximo dia 15 de novembro. Trata-se de uma atividade que integra caminhada e competição que atrai centenas de participantes à região para assinalar o aniversário da inauguração desta infraestrutura que abriu ao público em novembro de 2022.

O 3º Challenge-Passadiços do Mondego é um evento de Trail Running que integra uma prova com a distância de 12,5 Kms de formato linear, complementado com uma caminhada com o mesmo percurso. A prova tem início na porta de saída em Videmonte dos Passadiços do Mondego e termina na porta de chegada da Barragem do Caldeirão. Para a edição de 2026, foi criado um novo desafio, para quem se inscrever na vertente competitiva, através da implementação de um troço cronometrado entre a Ponte da Mizarela e a meta, situada na Barragem do Caldeirão, chamado “Desafio Vertical”.