Samuel Rodrigues foi sétimos nos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos da Juventude

O senense Samuel Rodrigues foi sétimo nos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão a decorrer em Dakar (Senegal).

O atleta do Centro de Atletismo de Seia participou em representação da seleção nacional e correu na segunda-feira, tendo terminado a prova com o tempo de 04m07s39’. A corrida ficou marcada por muitos recordes pessoais, um dos quais do etíope Wabi Seblega, que conquistou o ouro com a marca de 03m58s73’. No final, Samuel Rodrigues afirmou à agência Lusa que contava fazer melhor: «É uma sensação muito boa. Vir aos Jogos Olímpicos, por si só, já é uma honra. Só de saber já fiquei imensamente feliz. E conseguir um sétimo lugar, apesar de que – não vou mentir – estava à espera de um bocadinho melhor, não me deixa nada insatisfeito. Tentei sempre ir ali na frente. […] Só que é uma competição de altíssimo nível, não consegui acompanhar», admitiu.