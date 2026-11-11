Trancoso continua na frente com Gouveia no encalce da Iª Liga Distrital

Após sete jornadas, o Desportivo de Trancoso é a equipa mais regular da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) e está novamente isolada na liderança.
Os trancosenses venceram no domingo o Aguiar da Beira por 3-0 no Municipal Dr. Fernando Lopes, numa partida marcada pelo autogolo de Serafin logo aos 3’ e a expulsão de Rafael Correia aos 33’, que deixou os visitantes em inferioridade numérica. Gianlucca (34’) e Joel Pires (69’) marcaram os golos que garantiram os três pontos aos locais. A derrota atirou o Aguiar da Beira para o 6º lugar da classificação. O Trancoso também beneficiou da derrota do Pinhelenses (4º) em Vilar Formoso (9º), onde o Sporting local venceu pela margem mínima. Outro jogo grande da tarde terminou com a vitória do Gouveia em Figueira de Castelo Rodrigo (na foto) por 2-1, resultado que isola o Desportivo no segundo lugar da geral e deixa o Figueirense em 10º. Nos restantes jogos, o Sporting do Sabugal (7º) foi empatar 3-3 a Manteigas (11º) e o Vilanovenses (5º) recebeu e venceu o Sporting da Mêda (12º) por 3-0.
Fornos de Algodres (13º) e Vila Cortês do Mondego (14º) continuam sem pontuar. No domingo, os fornenses perderam 2-1 em casa frente ao São Romão (8º) e a equipa do concelho da Guarda saiu derrotada (3-0) na receção ao Sporting Celoricense. O Trancoso lidera com 18 pontos, seguido do Desportivo de Gouveia com 16 e da dupla formada pelo Celoricense e Pinhelenses com 15 pontos. A 8ª jornada disputa-se este domingo com os jogos Pinhelenses-Trancoso, Gouveia-Manteigas, Celoricense-Fornos de Algodres, Sabugal-Vilanovenses, Aguiar da Beira-Vila Cortês, Mêda-Vilar Formoso e São Romão-Figueirense.
Na IIª Liga, o Vila Franca das Naves segue na frente só com vitórias após sete jornadas, a última das quais na receção ao Mileu por 4-3. O Foz Côa, segundo classificado, também derrotou em casa o Arcozelo por 2-0 e o Sporting Gonçalense (3º) perdeu 1-0 em Seia. Nos restantes jogos, o Freixo de Numão foi ganhar 2-0 a Casal de Cinza e o Paços da Serra recebeu e venceu o Vila Verde por 3-1. Folgou o Palmares. O Vila Franca lidera com 18 pontos, á frente do Foz Côa com 16 e do Gonçalense com 15 pontos. Na próxima jornada, agendada para domingo, há um escaldante Gonçalense-Foz Côa, enquanto o Vila Franca vai jogar em Arcozelo. Palmares-Paços da Serra, Vila Verde-Casal de Cinza e Freixo de Numão-Seia FC. Folga o Mileu.
Trancoso continua na frente com Gouveia no encalce da Iª Liga Distrital
Após sete jornadas, o Desportivo de Trancoso é a equipa mais regular da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) e está novamente isolada na liderança.
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