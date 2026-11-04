Hugo Tavares (à direita, na foto) venceu, no sábado, o 2º Torneio da Liberdade, disputado em Aldeia do Bispo (Guarda), e reforçou a liderança do Ranking Distrital CDTA Ergovisão Guarda.
A competição decorreu entre 25 de abril e o último sábado, num total de 59 partidas. Ao longo da prova, o tenista da Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes afastou Guilherme Aguiar nos quartos-finais por 6-2 e 6-4 e nas meias-finais derrotou Alexandre Varandas por 6-3 e 7-5. Hugo Tavares confirmou o favoritismo na final ao vencer Cláudio Andreatta por 6-2 e 6-3. O representante da Academia de Ténis da Guarda tinha concluído a exigente primeira fase do torneio, disputada em formato de todos contra todos, no comando isolado da classificação geral. A organização, a cargo da Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo, Ergovisão Guarda e Circuito Distrital de Ténis Amador (CDTA), atribuiu ainda o prémio “Mais Partidas Realizadas” a Élio Nascimento, que realizou 22 partidas.
Hugo Tavares venceu Torneio da Liberdade e reforçou a liderança do Ranking Distrital de Ténis
Hugo Tavares (à direita, na foto) venceu, no sábado, o 2º Torneio da Liberdade, disputado em Aldeia do Bispo (Guarda), e reforçou a liderança do Ranking Distrital CDTA Ergovisão Guarda.
Deixe comentário