Guarda UP vence Diogo Cão por 91-34 em Sub-14 Masculino

O Guarda UP recebeu e venceu este sábado, no pavilhão da Escola Secundária da Sé, na Guarda, a equipa do Diogo Cão, de Vila Real, por expressivos 91-34, em jogo a contar para o Campeonato de Basquetebol do Interior, no escalão de Sub-14 Masculinos.

A equipa guardense esteve em bom plano, demonstrando superioridade ao longo da partida e construindo uma vantagem que lhe permitiu alcançar uma vitória confortável frente ao conjunto transmontano.

Com este resultado, o Guarda UP reforça o seu percurso competitivo, numa competição que promove o basquetebol e o desenvolvimento dos jovens atletas da região do Interior.

Também hoje, e no mesmo pavilhão, durante a tarde, em Sub-16 Masculino, o Guarda Up recebeu a equipa do mesmo escalão do Diogo Cão, mas o jogo não terminou por desistência da equipa de Vila Real. No momento do abandono do jogo, o Guarda Up encontrava-se em clara vantagem.