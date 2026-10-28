Sofia Barroso Sá concluiu Open de golfe de Vidago

A belmontense Sofia Barroso Sá terminou o 2º Super Bock Ladies Open at Vidago Palace, no concelho de Chaves, o mais importante torneio feminino português, no grupo das 47ª’s classificadas, o último lugar das que passaram o cut.

A profissional de 22 anos totalizou 226 pancadas, 10 acima do Par, após voltas de 71, 76 e 79, ganhando 273,33 euros. Foi o seu segundo “cut” consecutivo na segunda divisão do golfe profissional europeu feminino, depois de ter feito o mesmo na etapa francesa, disputada há duas semanas, onde foi também 47ª (+7).

«Tenho de dizer que é um balanço positivo, porque passei o “cut”, fiz uma volta abaixo do Par no primeiro dia, senti-me bem no campo e agora é continuar a trabalhar para os próximos torneios», disse a jogadora, citada num comunicado da prova.

O Open de Vidago foi ganho pela inglesa Ellie Gower, somou o segundo título no Ladies European Tour Acess Series (LETAS), a segunda divisão do golfe profissional europeu feminino. O torneio distribuiu 50 mil euros em prémios monetários.