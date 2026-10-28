Centro Bushido da Guarda conquista 17 medalhas no Mundial FSKA

O Centro Karaté Bushido da Guarda esteve em destaque no 26° Campeonato do Mundo FSKA, que terminou no domingo em Šiauliai (Lituânia), ao conseguir 17 medalhas, seis das quais de ouro.

A prova contou com a participação de cerca de 800 atletas, de 43 clubes e 16 países. Mariana Frutuoso conquistou cinco medalhas (venceu em kumite individual e equipas, foi segunda em kata em equipas femininas e equipas mistas e terceira kata individual), Luísa Frutuoso venceu em kata individual e kumite equipas femininas, tendo sido segunda classificada em kata em equipas femininas e equipas mistas e José Barreiros venceu e foi terceiro em kata individual.

Foi ainda segundo em kata equipas. Outros destaques foram Adelino Barreiros (1° em kata individual e 3° em kumite individual), Micael Sanches (3º em kata individual e kumite equipa) e Júlio Pina (3º em kata individual). À beira do pódio ficaram Mariana Barreiros (quarta em kata e kumite equipas) e Íris Parcerias (4º em kata e kumite equipas). Já a equipa feminina do Centro de Karaté de Celorico da Beira alcançou um terceiro lugar em kumite.

A seleção portuguesa da KPS que viajou até à Lituânia contou com atletas e treinadores do Centro Bushido da Guarda, da União de Karaté Shotokan das Beiras e do Centro de Karaté de Celorico da Beira, entre outros clubes.