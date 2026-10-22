Desporto

Associações de futebol da Guarda e de Castelo Branco vão colaborar na área da arbitragem

22 Outubro, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Carlos Gomes

A Associação de Futebol da Guarda e a Associação de Futebol de Castelo Branco assinaram um protocolo de colaboração na área da arbitragem para promover a partilha de experiências e conhecimentos, estreitar a colaboração entre as duas estruturas e contribuir para o desenvolvimento, valorização e qualificação da arbitragem. A cerimónia decorreu na sede da Associação de Futebol da Guarda e contou com os presidentes das duas associações, Luís Brás e Manuel Candeias, bem como dos presidentes dos respetivos Conselhos de Arbitragem, Fábio Cardoso e José Eusébio.

Sobre o autor

Carlos Gomes

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom