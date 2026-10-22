Síntese dá concerto no TMG nos 20 anos do festival homónimo

O Síntese – Grupo de Música Contemporânea está de regresso ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta sexta-feira (21h30) para o concerto “A Urgência da Paz”.

O recital está integrado no Festival Síntese, que assinala a 20ª edição desde a sua criação na Guarda, em 2006. A efeméride vai ser assinalada com a apresentação, pela primeira vez na cidade, de um repertório dedicado à música contemporânea portuguesa, com novas obras dos compositores Carlos Marecos, João Pedro Oliveira, Ângela da Ponte e António Sousa Dias. Ao longo de duas décadas, o Festival Síntese tem promovido a música contemporânea, dando espaço à criação e interpretação de novas obras.