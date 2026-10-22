Guarda e Gouveia na Rede das Estações Náuticas de Portugal

A Guarda e Gouveia passaram a integrar a Rede das Estações Náuticas de Portugal.

As estações náuticas do Caldeirão (Guarda) e do Alto Mondego (Gouveia), bem como a de Santa Comba Dão receberam na semana passada a sua certificação, aumentando para 22 o número de estações náuticas certificadas no Centro de Portugal. Esta classificação vai contribuir para reforçar a oferta de turismo náutico e valorizar os recursos naturais da região. No caso da Guarda, a Estação Náutica localizada na barragem do Caldeirão «acrescenta valor à marca da cidade mais alta, permitindo criar experiências diversificadas e integradas na valorização dos recursos e do território», realçou o município. A certificação resulta da parceria entre autarquia e cerca de 40 parceiros públicos e privados. O projeto é considerado «uma âncora importante» para a dinamização daquele espelho de água situado na periferia da cidade mais alta.