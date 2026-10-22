Festival do Borrego Serra da Estrela regressa à Carrapichana (Celorico da Beira)

O Festival do Borrego Serra da Estrela DOP regressa, este fim de semana, à Carrapichana em Celorico da Beira, para exaltar e entronizar a rainha das pastagens serranas, a Ovelha Bordaleira Serra da Estrela, ligada à identidade da região da Serra da Estrela.

Organizado pelo município de Celorico da Beira, em conjunto com a Junta de Freguesia de Carrapichana, a Estrelacoop e a Ancose, o festival vem-se afirmando como o evento de outono na região da Serra da Estrela. O certame alia o borrego com tradição, cultura, música, desporto, artesanato, degustações e animação variada. Nesta edição, a Organização apresenta um programa diversificado, com o artista José Malhoa, como cabeça de cartaz.

Ao longo do fim de semana a animação é uma constante, em especial a musical, com vários momentos de música tradicional portuguesa (concertinas, folclore, fanfarra), um espetáculo com a artista Safira e música ambiente. Destaque ainda, para a Grande Rota da Transumância (Etapa 10-Linhares da Beira/Carrapichana), palestras , oficinas, feira de artesanato e produtos regionais, caminhada rota do borrego”, mostra de gado, jogos tradicionais, encontro de pastores da Serra da Estrela e, sobretudo, diversas oportunidades que os visitantes vão dispor para degustar e deliciar-se com borrego e outros produtos regionais.

Os apreciadores de borrego, vão poder continuar a degustar um dos principais pratos típicos da gastronomia serrana, confecionado de diversas maneiras, que vão do tradicional assado ou guisado ao sofisticado e inovador gourmet, durante a Semana Gastronómica, que irá decorrer de 26 de outubro a 1 de novembro, nos restaurantes aderentes da Região Demarcada de Borrego Serra da Estrela.