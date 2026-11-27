O município de Gouveia está a promover, até 18 de dezembro, o programa-piloto “Mexe-te Freguesias” +65, de promoção da atividade física e da ginástica preventiva junto da população sénior do concelho.

«O programa é uma extensão e adaptação ao período de outono/inverno do “Mexe-te com o Verão – Freguesias”. Com esta nova vertente, o município de Gouveia descentraliza a prática desportiva, combate o isolamento social e promove o envelhecimento ativo junto de quem tem mais dificuldades de deslocação”, adianta o município em comunicado enviado a O INTERIOR. As sessões são ministradas por técnicos superiores de Desporto da autarquia em locais cobertos e devidamente aquecidos, providenciados pelas Juntas de Freguesia parceiras, onde também podem ser feitas as inscrições, que são gratuitas.