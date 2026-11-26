Quem baralha as cartas quando o crupiê é uma máquina

Há um som que qualquer pessoa que já tenha estado numa mesa de blackjack ou num casino online como o Spiny Rush Casino reconhece: o estalo seco das cartas a encaixarem umas nas outras quando o crupiê junta as duas metades do baralho. Parece um gesto banal, quase decorativo. Não é. Dele depende tudo o que acontece a seguir na mesa.

Um baralho de 52 cartas pode ser ordenado de tantas maneiras que o número tem 68 algarismos. É muito provável que nenhuma ordem saída de um baralhar bem feito alguma vez se tenha repetido na história. O problema é que “bem feito” é mais exigente do que parece.

Em 1992, os matemáticos Dave Bayer e Persi Diaconis demonstraram que são precisas cerca de sete baralhadas do tipo americano, aquelas em que as duas metades se intercalam, para que um baralho fique verdadeiramente misturado. Com menos, a ordem anterior ainda deixa rasto. Muita gente baralha três ou quatro vezes e dá o assunto por arrumado.

Os casinos sempre levaram isto a sério, porque um baralho mal misturado é uma vantagem para quem souber lê-lo. Durante décadas a responsabilidade foi das mãos do crupiê, nas salas de jogo históricas como a do Estoril, que abriu em 1931 e chegou a ser considerado o maior casino da Europa, e em todas as que vieram depois.

As máquinas entram em cena

A partir do início do século, as mesas começaram a ganhar um aparelho novo ao lado do crupiê. Uma das máquinas mais conhecidas, a Deck Mate, chegou às salas de póquer em 2002 e baralhava um baralho em cerca de 45 segundos. A segunda geração, de 2012, reduziu esse tempo para 22 segundos e passou a reconhecer cada carta que lhe passa pelas entranhas.

Esse pormenor mudou o papel destes equipamentos. Uma máquina que identifica as cartas consegue confirmar que o baralho está completo, detetar uma carta a mais ou a menos e, ligada a um sistema de gestão de mesa, registar o que acontece em cada jogada.

É por isso que hoje se fala menos em “baralhadores” e mais em tecnologia de mesa. Em agosto, a Light & Wonder, uma das maiores fabricantes do setor, anunciou que vai substituir toda a tecnologia de mesas de jogo de sete casinos de um grupo norte-americano, incluindo máquinas de baralhar, jogos com jackpot progressivo e um sistema de análise de dados que acompanha o desempenho de cada mesa.

No ecrã, o baralho é uma lista

Num jogo de cartas online não há baralho nenhum. Há uma lista de 52 posições guardada na memória de um servidor, e o trabalho de a misturar cabe a um gerador de números aleatórios. O método mais usado é antigo: foi descrito em 1938 por Ronald Fisher e Frank Yates, e adaptado para computadores nos anos 60. Percorre o baralho virtual do fim para o início e troca cada carta com outra escolhida ao acaso entre as que ainda não foram mexidas.

Feito como deve ser, o resultado é tão imprevisível como as melhores mãos de um crupiê. Feito à pressa, pode ser um desastre. No final dos anos 90, uma das primeiras salas de póquer online, a Planet Poker, usava um gerador ligado ao relógio do sistema, contando os segundos desde a meia-noite. Uma equipa de uma empresa informática percebeu que isso reduzia as combinações possíveis a cerca de 200 mil, um número tão pequeno que bastava conhecer algumas cartas para adivinhar as restantes.

O caso tornou-se uma espécie de lição fundadora para a indústria. A partir daí, os geradores passaram a ser testados por laboratórios independentes antes de qualquer jogo chegar ao público, prática que hoje é obrigatória nos mercados regulados, incluindo Portugal, onde os sistemas técnicos dos operadores têm de ser homologados pelo regulador.

Uma mão, milhares de jogadores

O casino ao vivo trouxe um problema diferente. Uma mesa de blackjack tem, tradicionalmente, sete lugares. O que fazer quando há centenas de pessoas a querer jogar ao mesmo tempo com o mesmo crupiê?

A resposta da Evolution, em 2018, foi o Infinite Blackjack. Todos os jogadores recebem as mesmas duas cartas iniciais, e daí em diante cada um decide por si se pede carta, se fica, se divide ou se dobra a aposta. As cartas seguintes são distribuídas a cada jogador conforme as suas escolhas, misturando cartas físicas e virtuais. A mesma mão inicial pode, assim, acabar de mil maneiras diferentes.

O formato continua a ganhar versões novas. No final de outubro, a Fanatics e a Evolution lançaram nos Estados Unidos uma variante com cenários das 32 equipas da NFL, filmada em ecrã verde, para que cada jogador veja a mesa vestida com as cores do seu clube.

O gesto que ficou

Apesar das máquinas, dos algoritmos e dos estúdios com dezenas de câmaras, o gesto do crupiê não desapareceu. Continua nas mesas de póquer dos casinos físicos, continua em muitos estúdios ao vivo e continua, sobretudo, a ser a imagem que vem à cabeça de quem pensa num casino.

A diferença é que hoje há quase sempre alguém, ou alguma coisa, a confirmar que o baralho ficou mesmo bem misturado. E esse alguém, cada vez mais, é um programa que nunca se cansa ao fim de oito horas de turno.