O Sporting da Covilhã vai de mal a pior na Série B da Liga 3, onde não ganha desde agosto e somou, no sábado, a terceira derrota consecutiva na receção ao Lusitano de Évora na 14ª jornada.

O encontro foi jogado debaixo de chuva intensa e vento forte, num relvado bastante alagado, o que condicionou o desenrolar da partida. O triunfo dos alentejanos começou a ser construído aos 12’, num canto que Marco Baixinho concretizou da melhor forma, num cabeceamento certeiro ao primeiro poste. O Covilhã reagiu e podia ter empatado aos 17’, mas o remate de Fábio Cruz foi travado pelo guardião visitante Duarte Martins. Como quem não marca sofre, o Lusitano aumentou a contagem à passagem da meia hora, através de Rui Batalha. Os serranos reduziram aos 36’, num ataque rápido de Ekanga finalizado por Guilherme Silva na pequena área com um desvio para o fundo das redes.

O temporal agravou-se na segunda parte e o relvado foi-se deteriorando, tal como a qualidade do jogo. As melhores ocasiões pertenceram ao Covilhã. A primeira aconteceu a meio do período num livre direto enviado à barra por Tomás Silva. A segunda aconteceu no último lance de jogo, numa grande penalidade desperdiçada de forma dramática por Harruna, que rematou ao lado. Os “leões da Serra” ocupam o 9º e penúltimo lugar com 7 pontos, os mesmos que o “lanterna vermelha” Vitória Sernache. O próximo desafio dos serranos será em Santarém no domingo, contra o União, atual 4º classificado – já em zona de manutenção – com 13 pontos.