a sobre o futuro do turismo nos territórios do interior ibérico, acolhendo 650 participantes de 15 países trocar experiências e fortalecer relações. O segundo Congresso do Turismo de Interior, organizado pela Associação Ibérica de Turismo do Interior com o apoio do município da Guarda e do Turismo Centro de Portugal, teve Castelo Branco e a Diputación de Cáceres como cidade e região convidados.

A escolha da Guarda foi evidenciada pela maioria dos participantes como um símbolo da «altivez e resiliência» desta região e que este encontro deve representar «não um ponto final, mas o início de uma nova etapa» de cooperação. «Que a Guarda seja o momento de partida para aquilo que temos de fazer», afirmou o presidente do Turismo Centro de Portugal. Para Rui Ventura, a região da raia reúne características que respondem «ao tipo de experiências atualmente procuradas pelos visitantes, começando pela história das comunidades fronteiriças». O responsável chamou a atenção para «a memória das rotas do contrabando, vivências presentes nas recordações dos habitantes destes territórios dos dois lados da fronteira que, fisicamente já não existe».

«O património histórico existente nos dois lados da fronteira constitui um recurso que pode ser valorizado e mostrado aos visitantes», defendeu, propondo que esses antigos caminhos do contrabando sejam mais um produto de captação de visitantes. «Vamos construir, entre Portugal e Espanha, um produto turístico da Raia, com uma identidade própria e capacidade para chegar aos mercados internacionais. Porque não começar pelos caminhos do contrabando, numa fronteira marcada ao longo dos séculos por conflitos entre os dois países e, mais tarde, pela vigilância e pelo controlo das mercadorias, ou famílias que fizeram desses caminhos um meio de subsistência», justificou.

Rui Ventura deu outros exemplos, como «uma rota das fortalezas e percursos pelos Caminhos de Santiago, experiências de gastronomia e vinho que levem o visitante da mesa ao produtor e de uma margem da fronteira à outra, se é que ela existe, porque hoje está apenas e só no nosso pensamento». O presidente do Turismo do Centro acrescentou que também há quem venha «à procura do silêncio, quem queira caminhar nos Passadiços do Mondego, ouvir o vento na serra ou descobrir o Vale do Côa, com tempo. Tudo isso pode fazer parte de uma viagem de vários dias pela raia». Defendeu, por isso, que o trabalho realizado pelas entidades do setor deve contribuir para que as populações sintam que vale a pena preservar tradições e autenticidade. «Ao fazer isso, estamos a gerar riqueza», sendo necessária uma «maior interação entre as empresas portuguesas e espanholas para construir uma oferta turística diferenciadora e autêntica».

Em jeito de balanço, o dirigente salientou que «o turismo do interior dos dois países precisa de cooperação, profissionalização e planeamento» para poder contribuir de forma permanente para a economia local. «Que fique na memória de todos que na cidade Guarda construímos o novo destino turístico», afirmou Rui Ventura, que também abordou a questão da mobilidade para questionar «se amanhã um visitante chegar à Guarda, como chega à aldeia onde começa o percurso? Se terminar a caminhada do outro lado da fronteira, como regressa? Se quiser fazer a viagem sem carro, que opções encontra?». Para o responsável pelo turismo na zona Centro de Portugal, «precisamos de ligações rodoviárias e ferroviárias, de horários articulados e de soluções de transporte que cheguem às nossas vilas e aldeias. Ligações que servem quem visita e que fazem a diferença todos os dias, também para quem aqui vive, estuda ou trabalha».

Por sua vez, Raúl Castro Cano, representante da Turespaña (Turismo de Espanha), sublinhou que durante muito tempo estes territórios de fronteira desempenharam «um papel complementar» perante uma atividade turística muito concentrada nos grandes fluxos de visitantes. «Mas o cenário está a mudar», já que a crescente preocupação com os problemas do excesso de turismo, a necessidade de desconcentrar geográfica e temporalmente os visitantes e a adoção de critérios de sustentabilidade mais exigentes estão, segundo o dirigente, «a dar uma importância acrescida aos territórios do interior no planeamento turístico de Portugal e Espanha, com o interesse dos visitantes pelo conhecimento dos modos de vida das populações e por elementos identitários como a cultura e a gastronomia».