O Guarda FC e a Minerva Academy Punjab vão trazer para a Guarda a academia focada em procurar jovens futebolistas e abrir novas oportunidades para os jogadores.

A colaboração entre Portugal e a Índia é um dos focos da «estratégia de internacionalização do Guarda FC, reforçando a ligação entre os dois países através do futebol».

Segundo o Guarda FC em comunicado, «os futebolistas que integrarem a Minerva Academy «terão a oportunidade de contactar com o ambiente do futebol europeu, desenvolver as suas competências técnicas e desportivas e conhecer novas realidades de treino e desenvolvimento».

A Minerva Academy Punjab existe desde 2013, é um clube e academia indiano de formação de jovens atletas (dos 8 aos 18 anos) e campos de treino, fundada por Ranjit Bajaj, dirigente de futebol indiano, empresário e proprietário de clubes.