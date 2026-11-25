A GNR sinalizou, através da operação “Censos Sénior”, 5.902 idosos sozinhos ou isolados no distrito da Guarda, que é, desde 2023, a zona do país com mais pessoas a viverem nessas condições. São mais 50 pessoas do que no ano de 2025, quando a GNR tinha identificado 5.852 idosos sozinhos ou isolados. O número neste ano corresponde a 14 por cento o total de casos identificados em Portugal.

À medida que nos afastamos dos grandes centros, segundo o major Hugo Torrado, do Comando Territorial da GNR da Guarda, «vai existindo uma dispersão populacional maior», motivada pelo «índice de envelhecimento do nosso distrito e pela dispersão territorial desta região», fazendo crescer o número de idosos a viver sozinhos ou isolados. A lista dos distritos com mais pessoas nesta situação é encabeçada pelo distrito da Guarda (5.902 casos), seguido de Vila Real (5.243) e Bragança (4.586). Em Castelo Branco há 2.262 casos. Já os distritos com menos idosos isolados são Porto (856), Leiria (891) e Braga (947). Em todo o país, os “Censos Sénior” permitiram à GNR sinalizar 42.980 idosos em situação de vulnerabilidade, menos 94 do que em 2025, quando foram identificadas 43.074 pessoas nesta situação.

O major Hugo Torrado adianta que este número altera «constantemente ao longo do ano, todos os dias há pessoas que não reuniam as condições para serem sinalizadas e passam a reunir – porque faleceu um cônjuge ou porque têm problemas de saúde que as tornou vulneráveis. Também acontece o contrário, pessoas que estavam sinalizadas e deixam de estar porque faleceram ou foram viver com os filhos ou para instituições». Para que sejam sinalizados na operação “Censos Sénior” como idosos sozinhos ou isolados, o major Hugo Torrado especifica que basta «ter mais de 65 anos e viver sozinho». Além destes casos, há «exceções para casais com vulnerabilidades significativas porque existe um histórico de terem sido vítimas de algum crime ou histórico de desaparecimento».

No distrito da Guarda, além das campanhas levadas a cabo pelos militares da GNR ao longo do ano, existe também o programa “eGuard” através do qual os militares atribuem «equipamentos que permitem georreferenciar as pessoas a todo o momento e estabelecer contacto com elas». O aparelho entregue aos idosos no programa “eGuard” inclui «sistema de deteção de queda, botão SOS e permite uma monitorização 24 horas por dia». O major Hugo Torrado realça que há 290 pessoas sinalizadas e a ser acompanhadas pela GNR através do programa “eGuard” no distrito da Guarda. «É um mecanismo para quem tem um nível de vulnerabilidade muito superior em comparação com os idosos sinalizados por viverem sozinhos ou isolados», especifica o oficial do Comando Territorial da GNR.

Através dos “Censos Sénior” e de campanhas similares, os militares da GNR apostam no «policiamento de proximidade» para alertar as pessoas idosas para a «importância de adotarem comportamentos de autoproteção, de forma a reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente de violência, burla e furto», acrescenta o major Hugo Torrado.