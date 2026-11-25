A Câmara da Guarda e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) entregaram, na quinta-feira, as chaves de 26 novas habitações de arrendamento acessível na Rua de São Pedro, na Guarda-Gare.

O projeto representou um investimento total de 4,7 milhões de euros, apoiado integralmente pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os apartamentos, de tipologias T1 a T4, destinam-se a residência permanente. Os contratos têm a duração inicial de cinco anos (renováveis) e praticam valores de renda 20 por cento inferiores aos preços de mercado. O concurso registou 226 candidaturas e a atribuição dos imóveis foi decidida através de um sorteio público, realizado pelo IHRU no final de setembro. Na sessão, o presidente da Câmara da Guarda, recordou que «há mais de 20 anos que a cidade não vivia um momento como este» e que estas casas destinam-se «aos jovens casais, a quem vem trabalhar para a Guarda e precisa de um sítio onde ficar e criar os seus filhos».

O autarca realçou também o elevado número de candidatos ao sorteio para dizer que «há gente que quer continuar a viver aqui e a vir viver para a Guarda. O IHRU recebeu 226 candidaturas para 26 casas, são quase nove candidaturas para cada apartamento. É quase 10 por cento da procura em relação à oferta», constatou. Sérgio Costa lembrou também que o município, em parceria com o IHRU, vai construir ou reabilitar 171 novos fogos do Programa 1º Direito, dos quais 117 são novos. «Nove desses projetos foram financiados pelo PRR e os restantes sê-lo-ão por via do 1º Direito do Banco Europeu de Investimento ou do Centro 2030», especificou o edil. O autarca revelou que também vai avançar a reabilitação do antigo edifício da EDP, na Rua Batalha Reis, para disponibilizar 27 novas habitações a custos controlados e cujo contrato com o IHRU «deverá ser assinado nas próximas semanas».

Mas há mais. «Além destas, candidatamos já mais cerca de 300 habitações a custos acessíveis, que queremos continuar a executar, agora com as novas metas que estão a ser definidas pelo Governo», disse. Sérgio Costa adiantou ainda que estas casas «têm projeto, parceiros e famílias à espera, o que pedimos é que o Estado lhes dê o enquadramento financeiro para podermos avançar e que reduza a burocracia», pois «cada processo refeito, cada obra reprogramada, é tempo que uma família pode passar à espera da casa e é contra esta falta de tempo que todos nós lutamos diariamente».

Presente na cerimónia, Benjamim Pereira, presidente do IHRU, assumiu que Portugal tem «um problema estrutural» de acesso à habitação: «As casas são caras para quem as quer comprar, as rendas são elevadas, há pouca oferta e muita procura. Basicamente, de forma muito singela, tudo isto se resume nestas quatro expressões daquilo que é o problema da habitação», afirmou. Segundo o responsável, entre 2011 e 2021 passaram dez anos «completamente alheados das necessidades da habitação». Na sua opinião, o que se passou foi «muito grave», porque o setor privado também não construiu «praticamente nada» nesse período. «Em 2021 chegámos ao PRR, é nessa altura que se começa a falar da habitação», lembrou Benjamim Pereira, para quem Portugal devia ter acompanhado «as dinâmicas do aumento da população, do crescimento do alojamento local e do investimento no imobiliário depois da crise de 2008, com a construção de habitação, tão simples quanto isso».