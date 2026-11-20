A Câmara da Guarda e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) entregaram as chaves de 26 novas habitações de arrendamento acessível na Rua de São Pedro, na zona da Guarda-Gare. O projeto representou um investimento total de 4,7 milhões de euros, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os apartamentos, de tipologias T1 a T4, destinam-se a residência permanente. Os contratos têm a duração inicial de 5 anos (renováveis) e praticam valores de renda 20% inferiores aos preços de mercado. O concurso registou 226 candidaturas e a atribuição dos imóveis foi decidida através de um sorteio público.

O presidente da Câmara, Sérgio Costa, salientou durante a sessão de entrega das habitações, que «há mais de 20 anos que a cidade não vivia um momento como este» e apontou outros projetos já planeados ou em curso para 171 novos fogos habitacionais, também com o apoio do PRR e no âmbito do programa do 1º Direito e, em preparação, outras candidaturas para mais 300 habitações a custos acessíveis, onde se inclui a reabilitação do antigo edifício da EDP, na Rua Batalha Reis, para 27 novas habitações e cujo contrato com o IHRU «deverá ser assinado nas próximas semanas», explicou o autarca.