A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda inicia esta quarta-feira, no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, a atividade cirúrgica de ambulatório na especialidade de Oftalmologia.

Trata-se de «um marco importante no reforço da capacidade assistencial e na melhoria dos cuidados de saúde prestados à população», considera a administração hospitalar. Esta nova resposta assistencial irá permitir a realização de diversos procedimentos cirúrgicos em regime de ambulatório, incluindo cirurgias de cataratas, contribuindo para uma maior proximidade dos cuidados de saúde e para uma resposta mais célere às necessidades dos utentes. «O início desta atividade representa um passo significativo na valorização e rentabilização da capacidade instalada do Hospital Nossa Senhora da Assunção, reforçando o seu papel na prestação de cuidados diferenciados e na resposta às necessidades da população da região», refere a ULS guardense em comunicado enviado a O INTERIOR. A realização destas intervenções em Seia evitará deslocações desnecessárias a outras unidades hospitalares.