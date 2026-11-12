Faleceu Armando Gil, figura histórica do desporto e associativismo na Guarda

Faleceu aos 86 anos Armando Gil (Armando Manuel de Campos Henriques Vaz), figura histórica do desporto na Guarda. “Ti Gil”, como era conhecido, foi futebolista da Associação Desportiva da Guarda, dirigente Associativo, Secretário-Geral da Associação de Futebol da Guarda ao longo de duas décadas, Comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, além de integrar direções de várias coletividades locais do concelho e do distrito.

Armando Gil foi homenageado em 2024 com o Prémio Carreira Desportiva – Segura Fernandes durante a Gala do Desporto do Município da Guarda, em reconhecimento pelo seu contributo de uma vida ao desporto regional.

O velório decorre a partir das 18 horas desta quinta-feira na casa mortuária da Misericórdia da Guarda. As exéquias realizam-se sexta-feira pelas 14 horas, seguindo depois o corpo para o crematório de Mangualde. (foto: O INTERIOR-arquivo)