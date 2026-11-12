O melhor da Beira Interior à sua espera em Pinhel

Pinhel volta a ser, este fim de semana, ponto de confluência dos produtores de vinho e de produtos endógenos para a 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores.

Toda uma região de 20 concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco tem encontro marcado no Centro Logístico da “cidade-falcão” para mostrar e dar a provar o que de melhor se produz de Proença-a-Nova a Figueira de Castelo Rodrigo. No meio fica Pinhel, que por estes dias vai ser o centro das atenções de enófilos e gastrónomos.

O certame é promovido pela Câmara de Pinhel, em colaboração com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), e vai contar com 50 expositores de vinhos e de outras áreas de negócio ligadas aos produtos locais, como o mel, os doces, o azeite, o pão e os enchidos.

A programação contempla um Salão de Vinhos e Sabores, provas comentadas de vinhos – uma delas pelo primeiro e único “Master of Wine” português, o guardense Tiago Macena; sessões de “showcooking” com os chefs Estrela Michelin Diogo Rocha e Óscar Geadas e o “influencer” Rodrigo Meneses.

Pela primeira vez, haverá também um jantar vínico, onde as iguarias locais vão “casar” com a heterogeneidade dos vinhos da Beira Interior. O certame fica completo com uma área de restauração, música ao vivo e o habitual concurso de vinhos, que vai distinguir os melhores néctares presentes no Centro Logístico pinhelense.

Depois da bem-sucedida experiência do ano passado, a artista plástica Ekaterina Zavodun Pereira está de regresso, desta vez para orientar uma “masterclass” de pintura com vinho.

O Beira Interior – Vinhos & Sabores abre portas esta sexta-feira, pelas 18h30, numa cerimónia que vai contar com a presença do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.