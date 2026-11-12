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Vinhos da Beira Interior conquistam 37 medalhas no Asia Wine Trophy

12 Novembro, 2026
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Escrito por Luís Martins

Os vinhos da Beira Interior conquistaram 37 medalhas de ouro no Asia Wine Trophy 2026, concurso internacional realizado em Daejon, na Coreia do Sul.

A edição deste ano reuniu 3.400 vinhos de 35 países, que foram avaliados por 119 provadores, oriundos de 24 países. A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) destaca que os resultados alcançados evidenciam «a qualidade crescente dos vinhos da Beira Interior e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos produtores da região», sendo também o reflexo da «singularidade dos seus “terroirs” de altitude, a riqueza do património vitícola regional e a aposta contínua na excelência e inovação».

Para Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, «a forte presença da Beira Interior no quadro de premiados do Asia Wine Trophy reforça o posicionamento da região como uma das dinâmicas e promissoras regiões vitivinícolas portuguesas, contribuindo para aumentar a sua notoriedade junto de consumidores, profissionais do setor e mercados internacionais, como o da Coreia do Sul onde esta CVR tem feito uma aposta forte para criar oportunidades de negócios aos seus produtores».

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