Vinhos da Beira Interior conquistam 37 medalhas no Asia Wine Trophy

Os vinhos da Beira Interior conquistaram 37 medalhas de ouro no Asia Wine Trophy 2026, concurso internacional realizado em Daejon, na Coreia do Sul.

A edição deste ano reuniu 3.400 vinhos de 35 países, que foram avaliados por 119 provadores, oriundos de 24 países. A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) destaca que os resultados alcançados evidenciam «a qualidade crescente dos vinhos da Beira Interior e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos produtores da região», sendo também o reflexo da «singularidade dos seus “terroirs” de altitude, a riqueza do património vitícola regional e a aposta contínua na excelência e inovação».

Para Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, «a forte presença da Beira Interior no quadro de premiados do Asia Wine Trophy reforça o posicionamento da região como uma das dinâmicas e promissoras regiões vitivinícolas portuguesas, contribuindo para aumentar a sua notoriedade junto de consumidores, profissionais do setor e mercados internacionais, como o da Coreia do Sul onde esta CVR tem feito uma aposta forte para criar oportunidades de negócios aos seus produtores».