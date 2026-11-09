Diversidade da região servida na Beira Interior – Vinhos & Sabores em Pinhel

A 11ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores está agendada para 13, 14 e 15 de novembro no Centro Logístico de Pinhel, onde serão promovidos os vinhos e os produtos endógenos de 20 concelhos dos distritos da Guarda e de Castelo Branco.

«O Beira Interior – Vinhos & Sabores afirma-se como um espaço de encontro

e promoção dos vinhos, da gastronomia e dos produtos regionais, dando a conhecer a riqueza e a diversidade de toda uma região, que via de Proença-a-Nova a Figueira de Castelo Rodrigo», disse Daniela Capelo, presidente da Câmara de Pinhel, na apresentação do certame, realizada na quinta-feira no Solar dos Vinhos da Beira Interior, sede da Comissão Vitivinícola Regional (CVRBI), na Guarda, que é parceira do município na organização do evento. Para autarca, o Beira Interior – Vinhos & Sabores tem «uma lógica de território e de promoção territorial, mas tem também uma multiplicidade de sabores nos vinhos, gastronomia, queijos, enchidos, mel, azeites e doçaria».

«A nossa intenção é conquistar as pessoas pela boca», assumiu Daniela Capelo, enquanto Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, realçou que o foco do evento é «ter diversidade, ou seja, produtores de várias proveniências, estilos de vinhos diferentes e outros sabores característicos desta região». Na sua opinião, «é importante que Pinhel continue a ser o epicentro da produção de vinhos na Beira Interior, que é uma região heterogénea e com uma diversidade muito grande». O responsável adiantou que «o que queremos é que quem nos visita tenha a perceção que a qualidade média dos nossos produtos é de excelência, por isso o objetivo é ter sempre à volta de 50 expositores. Não são precisos mais, porque é só barulho e ruído».

A programação contempla um Salão de Vinhos e Sabores, provas comentadas de vinhos, sessões de “showcooking”, um jantar vínico, uma área de restauração, música ao vivo e o habitual concurso de vinhos. As provas de vinho serão dinamizadas por Valéria Zeferino, diretora da revista “Vinho – Grandes Escolhas” (dia 13, 20 horas); Tiago Macena, o primeiro Master of Wine português (dia 15, 17 horas), e membros da Associação dos Escanções de Portugal. Na gastronomia destaque para os “showcookings’ dos Chefs Diogo Rocha (dia 14, 16h30) e Óscar Geadas (dia 15, 16 horas), distinguidos com estrelas Michelin, bem com o “influencer” Rodrigo Meneses, do projeto “Cozinha em Família” (dia 14, 19h30).

O 11º Beira Interior – Vinhos & Sabores contará no dia 14 (15h30) com a tertúlia “Sabores com História – O Poder da Tradição na Promoção dos Vinhos e da Gastronomia”, que contará com a participação de Paulo Abreu (Meia

Gaiola), de Rodrigo Meneses (Foodie) e da Associação dos Escanções de Portugal. Nesse dia, a partir das 14 horas, a artista plástica Ekaterina Zavodun Pereira vai orientar uma “masterclass” de pintura com vinho e provar que «o vinho também pode ser uma forma de arte», disse Daniela Capelo.

A novidade deste ano é um jantar vínico no sábado (20 horas), cuja ementa vai conjugar os sabores do Outono e do território com os vinhos da Beira Interior, proporcionando «uma experiência enogastronómica diferenciada». O certame será inaugurado pelas 18h30 do dia 13 pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.