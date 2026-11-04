Município de Seia implementa projeto-piloto de apoio ao Cuidador Informal

O Município de Seia e o Instituto da Segurança Social assinaram esta terça-feira um protocolo para implementar o projeto-piloto “Bolsa de Voluntários de apoio ao Descanso do Cuidador Informal”.

A autarquia adianta que a «iniciativa permitirá aos cuidadores com Estatuto de Cuidador Informal reconhecido ausentarem-se por períodos de até três horas consecutivas, ficando os cuidados assegurados por voluntários previamente selecionados e capacitados».

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Seia, as candidaturas para integrar a Bolsa de Voluntários «serão divulgadas em breve».