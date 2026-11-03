PJ deteve septuagenário suspeito de atear três fogos em Algodres (Figueira de Castelo Rodrigo)

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira o presumível autor de três incêndios rurais, em Algodres, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, o último dos quais ocorreu nesse dia com a colocação de sete focos de incêndio.

«Os incêndios foram provocados através de chama direta em silvados e mato em horas com temperatura muito elevada, vento cruzado e baixa humidade, sendo o risco declarado pelo IPMA de elevado», revelou a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

O suspeito de 73 anos, reformado, tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e já tinha sido anteriormente detido em flagrante delito pela GNR de Figueira de Castelo Rodrigo. «Com esta ação, o suspeito colocou em risco vastas zonas de povoamento vegetal, assim como edificações de apoio à agricultura e pecuária, tendo-se justificado com a necessidade de limpeza de terrenos e lixo», acrescentou a Judiciária.

Segundo as autoridades, o incêndio de segunda-feira «não assumiu maiores proporções dada a rápida deteção pela GNR e pronta intervenção dos Bombeiros Voluntários de Figueira de Castelo Rodrigo».

O septuagenário vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo sido detido, fora de flagrante delito, por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, em articulação com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior (constituído por elementos da GNR, ICNF e PJ).

A Judiciária adiantou que está a investigar outro caso em que «o homem é suspeito da autoria de um outro crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 11 de junho, na mesma zona, quando o risco de incêndio estava declarado como muito elevado».

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.