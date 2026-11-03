Jovem detido na Guarda por tentativa de homicídio do pai em viagem de férias

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, na Guarda, um jovem de 20 anos «fortemente indiciado» pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, cometido no dia 2 de agosto, contra o pai.

«Os factos ocorreram numa área de descanso da A23, na Ramela, concelho da Guarda, após a vítima ter parqueado a viatura em que a família seguia para férias, a pedido do filho, para retirar uma toalha da bagageira, momento em que a vítima foi atingida no pescoço», recodou a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

A Judiciára acrescentou que o suspeito justificou a agressão com «o facto de não querer ir de férias com os pais».

O suspeito estava internado numa unidade de psiquiatria desde a altura dos factos, por indicação do Ministério Público (MP), tendo tido alta hospitalar na segunda-feira, dia em que foi detido, fora de flagrante delito, por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda.

A PJ deu cumprimento de um mandado de detenção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda, que titula o inquérito.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Guarda para aplicação das medidas de coação e/ou de segurança tidas por adequadas.