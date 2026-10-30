Escola Secundária de Pinhel lidera ranking das escolas no distrito da Guarda

A Escola Secundária de Pinhel destaca-se no ranking das escolas, publicado esta sexta-feira pelo jornal Público, ocupando o 6º lugar do ranking de superação, tendo conseguido, em 2025, uma média de 13,20 valores.

Analisando todo o distrito da Guarda, aparece a seguir na lista a Escola Secundária Afonso de Albuquerque, que ocupa a 141ª posição do ranking com 12,84 valores de média final, e o top 3 é completado pela Escola Básica e Secundária da Sé que no ranking total ocupa a 175ª posição, com 12,79 valores de média.

No ranking de superação aparecem também, por esta ordem, a Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral (223º lugar do ranking nacional), com 11,30 valores; a Escola Secundária de Seia (225º posição) com 11,97 valores de média; Escola Secundária do Sabugal em 253º lugar com 11,34 valores; Escola Secundária de Gouveia ficou em 299º com 11,39 valores; em 320º ficou a Escola Básica e Secundária Padre José Augusto da Fonseca, em Aguiar da Beira, com 11,47 valores de média. A escola de Trancoso, Secundária Gonçalo Anes Bandarra ficou na 403ª posição com 11,72 valores de média, e a Escola Secundária Tenente Coronel Adão Carrapatoso, em Figueira de Castelo Rodrigo ficou pelo 411º lugar, com 10,85 valores.

As escolas com menos de 56 provas de exames nacionais não são classificadas no ranking de superação. Nomeadamente, em Almeida, a Escola Secundária Dr. José Casimiro Matias acabou 2025 com 8,97 valores de média; a Escola Secundaria Tenente Coronel Adão Carrapatoso, em Vila Nova de Foz Côa registou 11,59 valores; a Secundária de Fornos de Algodres conseguiu 12,18 valores de média, em Manteigas, a escola Secundária atingiu os 10,59 valores e, por fim, a escola Secundária da Mêda regista 10,06 valores de média relativamente aos exames de 2025.

Recorde-se que, no ano transato, relativamente aos resultados do ano lectivo de 2024, a escola Secundária da Sé tinha sido a líder (91ª posição) (no distrito da Guarda) do Ranking de Superação promovido pela mesma entidade. Em segundo lugar estava a Escola Secundária Afonso de Albuquerque (115º) e a terceira melhor média pertencia à Escola Secundária de Gouveia (93º). A Escola Secundária de Pinhel, que aparece em primeiro lugar do distrito da Guarda, no ano anterior não aparecia referenciada no lugar do ranking, por ter menos de 42 provas, mas registava uma média de 10,31 valores.

A análise é levada a cabo pelo PÚBLICO e pela Católica Porto School of Business and Economics com base nos resultados dos alunos de todo o país em 2025. «Cada escola, pública e privada, é comparada com outras semelhantes. No topo estão as que mais superam o esperado e no fim da lista as que mais ficam aquém». O jornal PÚBLICO explica que o ranking da superação é definido «com base na diferença entre a média que a escola tem nos exames e aquela que seria de esperar dado o contexto socioeconómico».