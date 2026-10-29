La Vie Guarda prepara atividades para o Dia das Bruxas

O centro comercial La Vie Guarda vai promover atividades alusivas ao Halloween para os «mais pequenos, com atividades que convidam à criatividade e à celebração» do Dia das Bruxas, segundo adianta a organização.

No próximo sábado, 31 de outubro, «as crianças poderão participar em pinturas faciais e num atelier temático, num ambiente pensado para estimular a imaginação e proporcionar momentos de diversão em família».

As atividades são gratuitas e decorrem no piso 2 do La Vie Guarda, entre as 11 e as 13 horas e das 14 às 19 horas.