Marcelo Rebelo de Sousa deu aula-debate na Secundária Afonso de Albuquerque

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta quarta-feira na Escola Secundária Afonso de Albuquerque onde deu uma aula aberta a algumas dezenas de alunos. Ao longo de cerca de três horas o ex-Presidente da República abordou algumas lições de vida, experiências pessoais, profissionais e respondeu a várias perguntas dos alunos do ensino básico e secundário, na expectativa de que as mensagens ajudem os estudantes a pensar o futuro. Marcelo Rebelo de Sousa tem realizado aulas-debate em várias escolas do país. As sessões incluem intervenções sobre percursos de vida, reflexões cívicas e momentos para perguntas dos jovens. «É importante que pensem nas escolhas, no mundo que vão ter pela frente e o caminho que querem seguir», referiu. O ex-Presidente da República manteve a promessa de não abordar a atualidade política nacional e internacional, explicando que «este compromisso que assumi é para manter». À pergunta sobre o que pensa das manifestações e protestos que têm acontecido em Lisboa e Porto referentes à questão da habitação, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que continuaria a abordar esse e outros temas «apenas de forma genérica». Ainda durante a aula, Marcelo referiu que como Presidente da República «foram mais os problemas que tive que as boas notícias». No final da sessão, rodeado de alunos, distribuiu beijos e apertos de mão, para além de tirar as habituais selfies. (Com fotogaleria)