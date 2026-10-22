Secretário de Estado Adjunto garante que aquisição da antiga sede da CGD está em andamento

A esperada mudança das instalações do comando da PSP da Guarda foi um dos temas centrais abordados na sessão solene comemorativa dos 142 anos da estrutura distrital guardense. O autarca da Guarda, Sérgio Costa, sublinhou, na cerimónia que, «as instalações estão aquém do merecido» e que, de ano para ano, o trabalho de «encontrar soluções tem sido feito».

Recorde-se que os serviços da Caixa Geral de Depósitos, que funcionam atualmente na Rua Marquês de Pombal, vão mudar para novas instalações no Largo da Misericórdia até final de janeiro de 2027. O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, adiantou que «neste mês foram dados passos significativos na resolução deste problema» e garantiu que o Ministério da Administração Interna tem «os documentos que permitem adquirir o equipamento da antiga sede da Caixa Geral de Depósitos».