Artes e Imaginário Popular debatidos em congresso internacional no Teatro Cine de Gouveia

O Teatro Cine de Gouveia recebe, a partir de sexta-feira e até domingo, o Congresso Internacional Artes e Imaginário Popular cujo propósito é debater «o impacto das formas animadas, como cabeçudos, fantoches, gigantones, máscaras e rituais», nos contextos social, cultural, educativo e turístico.

O evento é organizado pela Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural e o Instituto de Gouveia – Escola Profissional, com o apoio da Câmara de Gouveia, Turismo de Portugal, Fundação Inatel e IPDJ. Está prevista a participação de investigadores, artistas e profissionais de Portugal, Brasil, Itália, Espanha e Nicarágua para conferências, espetáculos e oficinas. O objetivo é promover «a reflexão, a partilha de conhecimentos e a valorização destas expressões artísticas e culturais do património imaterial», adiantam os promotores em comunicado enviado a O INTERIOR. O congresso começa pelas 9h15 de sexta-feira com o espetáculo de marionetas “Tourada”, da S.A. Marionetas.

Uma hora depois serão homenageados «os homens e mulheres que marcaram a história das formas animadas nos últimos 50 anos», num total de 19 atores, marionetistas, formadores, construtores e colecionadores de marionetas e bonecreiros, bem como os famosos Bonecos de Santo Aleixo. O Congresso Internacional Artes e Imaginário Popular terminará no domingo, com o espetáculo “Bzzzoira Moira”, da companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora (14h15), e uma conferência de Manuel Francisco Vieites, professor aposentado da Universidade de Vigo e da Escola Superior de Arte Dramática da Galiza, entre outras atividades.