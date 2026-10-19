AAUBI decreta três dias de luto académico pelo falecimento estudante e membro da tuna Já b’UBI & Tokuskopus

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) decretou três dias de luto académico pelo falecimento de Hugo Henrique, estudante de mestrado em Ciências Biomédicas, e “magister” da Tuna Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus.

«Em virtude desta perda irreparável, a AAUBI declara luto académico por 72 horas, com início às 9 horas de hoje [segunda-feira]», informou a associação nas redes sociais. Também a Tuna Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus divulgou este domingo uma nota de pesar que dava conta do falecimento de «um membro adorado e respeitado da nossa tuna».

Hugo “Durum Barroso” Henrique, como era carinhosamente tratado, deixou «um legado na história da nossa tuna, tanto pelo que deu e pelo que iremos ter saudade. Será sempre recordado com extrema alegria e pelo sorriso que o caracterizava. Deixamos um agradecimento eterno ao que proporcionou. Até sempre, Magister», é referido.

A Universidade da Beira Interior manifestou, entretanto, «profundo pesar pelo falecimento do seu estudante Hugo Miguel Brito Henrique, da área de Ciências Biomédicas», realçando a sua participação «ativa na vida cultural da academia, sendo elemento da Tuna Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus.