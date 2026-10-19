“Derek vs Derek” vence CineEco 2026

O filme “Derek vs Derek”, realizado por James Dawson, conquistou o Grande Prémio Ambiente do CineEco 2026, o principal galardão da 32.ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.

O filme relata a relação desconcertante, mordaz e divertida entre o produtor de leite Derek Banbury, horrorizado com a devastação da quinta do seu vizinho, outrora produtiva, e o “rebelde da renaturalização” (como é apelidado na imprensa), Derek Gow, antigo criador de gado determinado a transformar as suas terras num refúgio para a natureza.

A 32.ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela contou com mais de 3000 espectadores, 1120 alunos das escolas do concelho de Seia e arredores e a presença de 45 cineastas de 15 países e voltou a ter uma participação significativa de filmes candidatos à Seleção Oficial. Das 410 obras, entre filmes de ficção e documentários, nacionais e internacionais, em vídeo, película ou digital, integrou mais de 100 filmes de 34 países. 86 obras concorreram às seis secções competitivas da programação oficial do CineEco. Só na Seleção Internacional de Longas-Metragens, 10 documentários foram estreia absoluta em Portugal, retratando narrativas ambientais pertinentes sobre modelos económicos, os novos desafios do ativismo ambiental, apartheid climático, migrações ambientais, espécies, habitats e exploração de recursos, em cinco continentes.

Ao longo do ano, o CineEco irá percorrer o país e ilhas com as habituais extensões e continuará a ter ressonância na comunidade, com exibições ao ar livre no próximo verão junto das populações e aldeias do concelho. O CineEco 2027 acontecerá de 8 a 16 de outubro.