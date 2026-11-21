A Fundação Lapa do Lobo (Projeto Alcateia) e seis equipamentos culturais da região Centro estão à procura do próximo «espetáculo de artes performativas para a infância».

A bolsa “Quarto Crescente”, no valor de 27 mil euros, pretende «reconhecer a criação para a infância como um território artístico autónomo e aberto à experimentação». O objetivo dos promotores é «apoiar artistas em início de percurso a criar, estrear e fazer circular uma produção cultural pelos equipamentos parceiros desta rede». A Fundação Lapa do Lobo pretende apoiar uma criação original que envolva teatro, dança, novo circo, teatro de objetos, marionetas, performance e cruzamentos, direcionada para um público dos 4 aos 14 anos, crianças ou famílias. Podem concorrer artistas em nome individual, associações ou outras entidades sem fins lucrativos dos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. O diretor artístico deverá ter até 35 anos e quatro criações assinadas.

A bolsa “Quarto Crescente” destina-se à «criação, produção e logística» e vai incluir uma residência artística na Fundação Lapa do Lobo, em Nelas (Viseu), e residência técnica no Teatro-Cine de Gouveia. Garante também seis apresentações nas salas da rede constituída pela Fundação Lapa do Lobo, Teatro-Cine de Gouveia, ACERT (Tondela), Centro Cultural de Carregal do Sal, Teatro Aveirense, Teatrão (Coimbra) e Teatro Miguel Franco (Leiria). As candidaturas podem ser feitas até 31 de dezembro. Serão selecionados cinco finalistas, que farão uma entrevista com o júri (entre 15 e 17 de fevereiro), sendo que o projeto vencedor vai ser anunciado a 22 de fevereiro de 2027.