O Centro Cultural de Celorico da Beira recebe no sábado (21h30) o concerto de jazz Coletivo Gira Sol Azul, que resulta do trabalho desenvolvido no workshop de jazz realizado durante o dia.

A oficina é aberta à participação de músicos de qualquer instrumento, é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia em (https://forms.gle/Q7iUPNXZ8SJqoggV6). Serão abordados temas como a harmonia, a improvisação e a música em conjunto, sendo a componente prática preponderante, nomeadamente através da experiência de tocar em grupo, na escuta mútua e na liberdade interpretativa. O concerto final contará com a participação pontual de músicos envolvidos no workshop e terá um repertório de standards de jazz, blues, bossa nova e de tributo a músicos e compositores que inspiram o seu trabalho. O Coletivo Gira Sol Azul já partilhou o palco com nomes como Freddie Gavita, Dominique di Piazza, Omar, Roger Biwandu, Jason Rebello, Selma Uamusse e Tito Paris, entre outros.