Poema de Nuno Laginhas em nova antologia da Chiado Books

O autor guardense Nuno Laginhas tem um poema na antologia “Entre o Sono e o Sonho – Volume XVIII”, da Chiado Books. Trata-se da sua terceira participação nesta antologia.

Nuno Laginhas já editou “Sentido Interior” (2022), uma obra poética que reflete sobre sentimentos de conflito, dúvida e incerteza. Ao longo dos últimos anos, tem participado ativamente em diversos projetos literários e poemas publicados em seis antologias da Chiado Books desde 2023, a saber “Entre o Sono e o Sonho – Vol. XV”, “Liberdade – Antologia de Literatura Livre – Vol. III”, “Minha Mãe – Vol. I”, “Entre o Sono e o Sonho – Vol. XVI”, “Porto – Uma Cidade Com Alma” e “Entre o Sono e o Sonho – Vol. XVIII”.