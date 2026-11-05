Centro Cultural de Celorico da Beira recebe Grupo de Artes da UPG

O Grupo de Artes da Universidade Politécnica da Guarda (UPG) apresenta esta sexta-feira (21h30) o espetáculo “Liberdade De(x)pressão” no Centro Cultural de Celorico da Beira.

Trata-se de uma produção de música e dança que envolve os estudantes da UPG e explora o poder libertador da expressão artística em tempos de repressão, levando os espetadores numa viagem desde o pré-25 de Abril de 1974 até à atualidade. «Numa época marcada por trabalho árduo e restrições sociais, o povo encontrava na música e na dança uma forma de resistência e liberdade. O espetáculo reflete sobre a crescente pressão e instabilidade emocional vivida pelos jovens de hoje, num mundo que muda a um ritmo vertiginoso. Num tempo em que a saúde mental está cada vez mais ameaçada, recordar o verdadeiro valor da liberdade torna-se essencial», adianta a autarquia celoricense.