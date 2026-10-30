“Concertos no Património” de regresso a Figueira de Castelo Rodrigo

A igreja matriz da Vermiosa e o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo recebem, este sábado, mais uma edição dos “Concertos no Património”, com recitais de música de câmara protagonizados por profissionais da Ópera na Academia e na Cidade.

Os concertos integram a agenda cultural da Associação de Municípios do Douro Superior, da qual a autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo faz parte, e têm início às 17 horas (Vermiosa) e 21h30 (Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo). «Promover o acesso à cultura e valorizar o património local são os principais objetivos desta iniciativa, que leva música de dimensão internacional a espaços emblemáticos do concelho», adianta o município figueirense.