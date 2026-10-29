Património é tema de ciclo de palestras até março na Guarda

A Câmara da Guarda vai promover, até março de 2027, seis palestras dedicadas ao tema “Património Vivo da Guarda: Memória, Comunidades e Território” para promover a reflexão sobre identidade coletiva, território e futuro.

Organizado através da Rede Cultural e Criativa da Guarda, o ciclo decorrerá nos espaços culturais e museológicos do concelho parceiros da RCCG. A primeira sessão está agendada para esta quinta-feira (18 horas), no Museu da Guarda, onde será debatida a temática “Museus em Rede: Património, Comunidades e Desenvolvimento Territorial”. Participam João Miguel Fernandes, em representação da Rede Portuguesa de Museus – Museus e Monumentos de Portugal; Sandra Naldinho, em representação da Rede de Museus do Douro e Mariana Jacob Teixeira, em representação da Rede de Museus de Famalicão. A segunda palestra realiza-se a 22 de novembro (15 horas), no Museu das Atividades de Videmonte, e terá como mote “Videmonte e a Serra da Estrela: Paisagem, Comunidade e Saberes Tradicionais”.

O ciclo prossegue a 13 de dezembro no Museu-Escola de Aldeia Viçosa, onde serão debatidos os “Lagares Tradicionais e Património Industrial: preservar a memória do azeite”. Entre janeiro e março do próximo ano estão programadas conferências no Museu Etnográfico da Castanha (Aldeia do Bispo), sobre “A Castanha: Património, Paisagem e Identidade das Terras da Guarda”; no Museu da Tecelagem dos Meios, sobre “Tecelagem Tradicional, Design e Inovação: novos caminhos para a lã da Serra da Estrela”; e na Casa-Museu de Jarmelo São Pedro, sobre “O Jarmelo: História, Património e Memória de uma Antiga Vila da Guarda”.