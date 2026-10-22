Comédia de improviso no auditório municipal de Almeida

O auditório municipal de Almeida vai receber na sexta-feira (21h30) a terceira edição do espetáculo “Comédia de Improviso”, no âmbito do projeto “Integração Através do Teatro do Improviso”, promovido pela associação Alta Cultura.

Em palco, tudo pode acontecer porque os atores não têm guiões pré-definidos e são desafiados a improvisar para dar vida a personagens, histórias e situações inesperadas. O espetáculo é o resultado do workshop de teatro de improviso, lecionado pelo grupo profissional de comédia de improviso “Página em Branco”, com Telmo Ramalho, ator natural de Figueira de Castelo Rodrigo, Pedro Miguel Silva e Mário Bomba. A proposta segue para o Pavilhão dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo no dia 30. A atividade conta com o apoio dos municípios de Almeida e de Figueira de Castelo Rodrigo.