Ministro das Infraestruturas inaugura Porto Seco da Guarda esta sexta-feira

O Porto Seco da Guarda vai ser inaugurado na tarde desta sexta-feira, pelas 14h30, no terminal ferroviário de mercadorias da cidade, na Rua da Treja, após um investimento de cerca de 3,6 milhões de euros. A infraestrutura concessionada à APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) será gerida por uma empresa turca, a Yilport, que já operou nos portos de Leixões e Lisboa, bem como em Espanha. A sessão de inauguração do Porto Seco da Guarda vai contar com a presença do Ministro das infraestruturas e habitação, Miguel Pinto Luz.