Arrancam obras para a construção da Alameda da Ti Jaquina

O estaleiro para a empreitada da Regeneração Urbana e Mobilidade do Vale do Cabroeiro, que inclui a construção da Alameda dos F’s (popularmente conhecida por Alameda da Ti Jaquina), já está a ser instalado.

O consórcio de empresas da Guarda formado pela António Saraiva & Filhos, João Tomé Saraiva e Opualte, tinha-se comprometido a iniciar os trabalhos ainda em outubro.

As obras, no valor de cerca de 10 milhões e meio de euros (mais de 13 milhões no total de todo o processo) consistem na ampliação do Parque Industrial da cidade, na expansão residencial e urbana dos bairros da Luz, do Pinheiro, da Póvoa do Mileu e da Sra. dos Remédios, bem como na construção da nova via rodoviária que ligará a VICEG ao centro da cidade.