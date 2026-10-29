Sociedade

Arrancam obras para a construção da Alameda da Ti Jaquina

29 Outubro, 2026
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Escrito por Luís Baptista-Martins

O estaleiro para a empreitada da Regeneração Urbana e Mobilidade do Vale do Cabroeiro, que inclui a construção da Alameda dos F’s (popularmente conhecida por Alameda da Ti Jaquina), já está a ser instalado.

O consórcio de empresas da Guarda formado pela António Saraiva & Filhos, João Tomé Saraiva e Opualte, tinha-se comprometido a iniciar os trabalhos ainda em outubro.

As obras, no valor de cerca de 10 milhões e meio de euros (mais de 13 milhões no total de todo o processo) consistem na ampliação do Parque Industrial da cidade, na expansão residencial e urbana dos bairros da Luz, do Pinheiro, da Póvoa do Mileu e da Sra. dos Remédios, bem como na construção da nova via rodoviária que ligará a VICEG ao centro da cidade.

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Luís Baptista-Martins

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1 comentário

  • Finalmente mais de 30 anos depois e parece que é desta vez que a obra arranca
    Com tantos anos de atraso como atrasados ficamos estando tão perto
    E justo que se faça é justo que possamos exigir, é justo que possamos lutar por melhores condições numa cidade que parece ter parado no próprio tempo
    A ser verdade que esta obra se transforma numa realidade, não posso deixar expressar o meu muito obrigado ao Sr Presidente a a todos que finalmente conseguem fazer avançar
    Fui crítico as vezes não no sentido de criar por criticar mas por exigir
    Todos nos temos muito a ganhar quando obras de relevo aparecem no terreno mesmo que com anos de atraso
    A nossa cidadania passa por não ficar parado ou apenas nos limiar a votar
    Passa por um olhar crítico de responsabilidade de exigência
    Um olhar atento ao desenvolvimento desta cidade
    Seja qual for o presidente que nos representa no momento, mais que corta fitas , é importante fazer obra deixar obra que acrescenta melhor condições a esta cidade
    Uma cidade como a Guarda não pode ser gerida a conta gotas , uma cidade como a Guarda exige movimento investimento exige vida
    A fixação dos jovens nesta cidade passa por isso mesmo
    Criar condições, atrair investimento
    Tornar esta cidade mais interessante mais humana
    Muito está por fazer sobretudo no plano da habitação
    Portugal reclama e com razao um cabaz alimentar mais equilibrado salários mais altos e habitação a preços que possam pagar
    Está cidade precisa de um plano que consiga congregar todos num mesmo objetivo
    Preparar a cidade para os próximos 50 anos
    Um plano de investimento de atração de desenvolvimento
    Fixar os jovens passa por ir ao seu encontro todos os dias
    Naquilo que de facto faz sentido
    A mobilidade o investimento em varias áreas
    Um olhar atento as desigualdades as diferenças
    Ser diferente nas políticas no atendimento
    Nunca ser indiferente pela distração do momento
    A muito a fazer ainda
    Um compromisso sério para com todos nos
    Uma política social que deve atender os que mais necessitam
    Uma maior proteção para o comércio tradicional
    Hoje quase esquecido
    A Guarda precisa de pensar num crematório
    Atrair investimento a nível da cultura e do desporto
    Onde a cultura seja representada por acção contínua e gratuita
    Ficar nesta cidade onde ainda temos qualidade de vida
    Exige nunca esquecer que a Guarda não dorme
    Ela reclama ela pensa e sobrevive a tudo
    Porque no silêncio e atrás desta serra onde o vento muitas das vezes nos fala baixinho, nos diz de verdade que vale a pena sonhar com um destino diferente
    O destino não se constrói no infortúnio do simples acontecer
    Mas sim de uma exigência connosco mesmo
    Assim vale a pena voltar a nascer.
    Ser Guarda será sempre o novo amanhecer

    Vasco

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