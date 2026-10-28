Ana Mendes Godinho vai liderar Direção de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da OCDE

Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e antiga deputada na Assembleia da República pelo círculo da Guarda, vai assumir a Direção de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

A nomeação resultou de um concurso internacional a que concorreram mais de 130 candidatos de quase 30 países. A ex-governante assumirá funções a 1 de janeiro, na sede da organização, em Paris.

Esta direção da OCDE tem intervenção na definição e acompanhamento das políticas públicas de emprego, proteção social, qualificações, migrações e saúde, produzindo estudos, indicadores internacionais e recomendações que apoiam os governos na definição das políticas de emprego e de proteção social.

«É uma nova missão, desafiante, num contexto internacional marcado por mudanças profundas, que exigem novas respostas, nomeadamente perante o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho», afirmou Ana Mendes Godinho à agência Lusa.

O trabalho da Direção de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da OCDE constitui igualmente uma referência para instituições como a Comissão Europeia e para as agendas internacionais do G20 e do G7.

É também responsável por publicações como o “OECD Employment Outlook”, considerado um dos principais relatórios internacionais sobre a evolução dos mercados de trabalho, os salários, a qualidade do emprego e os desafios colocados às políticas laborais.