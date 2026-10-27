Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca na quinta-feira

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) inicia na quinta-feira o peditório anual em todo o país, uma ação que no ano passado arrecadou mais de 2,2 milhões de euros para apoiar 25 mil pessoas.

A iniciativa vai envolver 21.600 voluntários, que estarão identificados com o colete da liga e cofres, e, como aconteceu em anos anteriores, vai decorrer até domingo em locais públicos, incluindo áreas comerciais e igrejas, anunciou a Liga em comunicado.

A LPCC referiu que, no ano passado, os donativos ajudaram 25.200 doentes oncológicos, «respondendo a necessidades essenciais, como medicamentos, alimentação, transportes e outras despesas associadas à doença».

Permitiram ainda realizar mais de 21.300 consultas de psico-oncologia, «o acompanhamento de mais de 8.200 doentes em centros de dia e de quase 400 doentes em lares, bem como na realização de mais de 14.500 consultas de diagnóstico precoce e 432.000 mamografias», refere o comunicado.

Segundo a LPCC também será possível fazer donativos através do seu “site”.

A Liga recorda que o peditório nacional é «uma das principais fontes de financiamento da LPCC, permitindo assegurar a continuidade das respostas de apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias, bem como das iniciativas de prevenção, rastreio e investigação científica».