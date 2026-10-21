Pais detidos na Guarda por crimes sexuais contra filha de 13 anos

Foram detidos na Guarda esta terça-feira, «um homem e uma mulher, companheiros, acusados pelo Ministério Público da Guarda, da prática dos crimes de violência doméstica, utilização de menor na mendicidade, coação sexual e abuso sexual de crianças na forma agravada».

Segundo comunicados da PJ, os factos reportam-se ao ano de 2024, sendo a vítima filha de ambos, na altura com 13 anos. A menor encontrava-se institucionalizada na sequência de um processo de violência doméstica e utilização de menor na mendicidade que corria termos na PSP, quando a Polícia Judiciária foi contactada pela instituição, relatando indícios de que «a menor teria sido alvo de abusos sexuais por parte do progenitor».

Os suspeitos, de 32 anos, estrangeiros, até ontem em parte incerta, foram localizados na cidade da Guarda, tendo sido detidos imediatamente após emissão dos respetivos mandados de detenção. Foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.