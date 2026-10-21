PS questiona Governo sobre obstáculos a empreendimento turístico na Estação do Côa

Deputados do grupo parlamentar do PS questionaram o Governo sobre os obstáculos levantados a um investimento turístico na Estação do Côa, na linha do Douro, no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, os parlamentares dizem ter questionado o Governo sobre os obstáculos que continuam a impedir a entrada em funcionamento do investimento turístico na Estação do Côa, defendendo uma solução que permita conciliar a proteção do património e da paisagem com a valorização económica e turística do território. Segundo a mesma nota, «em causa está o projeto promovido pela Marialvamed Turismo Histórico e Lazer, Lda., ao abrigo de um contrato de subconcessão celebrado com a Instituto publico Património e que contou com financiamento do Turismo de Portugal». A obra está concluída e dispõe de autorização de utilização emitida pelo município de Vila Nova de Foz Côa desde julho de 2025, «mas o empreendimento continua sem poder iniciar a atividade por falta de fornecimento de energia elétrica», indicam.

Segundo os eleitos do PS, o problema reside na ligação à rede elétrica. «A E-Redes apresentou uma solução para a instalação de uma linha aérea de média tensão, que foi rejeitada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) devido ao impacto da infraestrutura na paisagem e no património», sustentam. Segundo a informação recolhida pelo PS, «após uma reunião técnica, a hipótese de instalação subterrânea terá sido considerada excessivamente dispendiosa, tendo sido identificada uma alternativa com postes de menor impacto visual, aproveitando um poste já existente e acompanhando o vale».

Os seis deputados subscritores do documento (Aida Carvalho, Pedro Coimbra, Armando Mourisco, Elza Pais, Rui Santos e Júlia Rodrigues) referem que «o município de Vila Nova de Foz Côa terá assumido o compromisso de reformular o pedido com base nessa solução, mas, de acordo com a informação transmitida aos deputados, essa reformulação não terá avançado, tendo sido antes solicitada à E-Redes a desistência do pedido de ligação». Acrescentam também que «é necessário encontrar uma solução que proteja o património e a paisagem, mas que também permita concretizar um investimento já realizado e criar atividade económica no território. Não podemos aceitar que um projeto concluído continue parado por falta de articulação entre as entidades envolvidas».

Os deputados do PS pretendem que o Governo desenvolva junto da IP Património, do município de Vila Nova de Foz Côa, da E-Redes, da CCDR-N e das entidades responsáveis pela proteção do património cultural para encontrar uma solução para o fornecimento de energia.