Padrasto detido na Mêda por abuso sexual

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira, na Mêda, um homem de 33 anos, «fortemente indiciado pela prática crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada, no passado mês de setembro, sendo vítima a sua enteada com 9 anos». O crimes terão ocorrido no interior da residência familiar, «no quarto da menina, em momento em que quer a mãe quer o irmão, mais novo, estavam a dormir», segundo adianta a PJ em comunicado.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada pela progenitora à GNR. A menor foi, por decisão judicial, «afastada e protegida de uma eventual continuidade dos abusos». O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, para aplicação de medidas de coação. Ficou sujeito a apresentações semanais em órgão de polícia criminal, entrega de passaporte, e proibição de contactos com a vítima.