Rapoula do Côa tem eleições intercalares marcadas para 10 de janeiro

A freguesia da Rapoula do Côa, no concelho do Sabugal, está a ser gerida por uma comissão administrativa e vai eleger nova Assembleia de Freguesia nas eleições intercalares agendadas para 10 de janeiro.

A data resulta do despacho de 7 de outubro do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que tutela as autarquias locais, publicado na quinta-feira em “Diário da República”. É necessário marcar eleições porque Nelson Andrade, presidente da Junta reeleito pelo PSD a 12 de outubro de 2025, renunciou ao mandato a 29 de abril deste ano, tendo sido acompanhado posteriormente pelos restantes elementos da Assembleia de Freguesia. A tutela considera que a data estabelecida vai permitir aos partidos políticos e aos grupos de cidadãos eleitores a possibilidade de formarem listas. Nas últimas autárquicas, apenas uma lista do PSD concorreu à Assembleia de Freguesia da Rapoula do Côa, que obteve 52 votos, correspondendo a 54,17 por cento dos votos expressos.

Segundo dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, dos 180 eleitores inscritos, apenas 96 exerceram o direito de voto. Registaram-se ainda 36,46 por cento de votos em branco. A Junta de Freguesia de Rapoula do Côa era presidida por Nelson Andrade, que liderava o executivo desde as eleições de 2021. Odete Barata era a secretária e Marco Capela o tesoureiro, enquanto Sérgio Pires, também do PSD, presidia à Assembleia de Freguesia.

De acordo com o Despacho nº 12228/2026, publicado a 8 de outubro no “Diário da República”, a Assembleia de Freguesia da Rapoula do Côa é gerida por uma comissão administrativa composta por Marco Capela, Sérgio Pires e Mariana Tomás, todos do PSD.