Vertical Connect investe 30 milhões de euros na produção de drones em Celorico da Beira

A brasileira Vertical Connect vai investir 30 milhões de euros numa unidade industrial de drones em Celorico da Beira que deverá criar 50 postos de trabalho numa fase inicial.

A empressa adquiriu quatro lotes no parque empresarial da A25 para «produzir aeronaves elétricas não tripuladas, drones de elevada capacidade e plataformas eVTOL para a vigilância, deteção, apoio operacional e combate a incêndios, mas também para a atividade agrícola», adiantou Carlos Ascensão, presidente da Câmara de Celorico da Beira.

O projeto poderá criar até cerca de 100 postos de trabalho. «Será maioritariamente mão de obra altamente qualificada e, tendo em conta a tecnologia em questão, está também prevista a cooperação com universidades, universidades politécnicas e centros tecnológicos da região», acrescentou o autarca.

Carlos Ascensão realçou que será um investimento «de dimensão relevante, tecnologicamente diferenciado e vocacionado para o mercado nacional e a exportação». O projeto vai ocupar um total de 6.000 metros quadrados no parque empresarial de Celorico da Beira, onde serão construídos laboratórios, linhas de produção, um centro de operações, armazéns e uma pista de ensaios e aterragem de drones.

O presidente da Câmara de Celorico da Beira revelou que é intenção da Vertical Connect iniciar a construção das infraestruturas no início de 2027.